ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голова Одеської ОДА одужав від коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций одужав від коронавірусу та повернувся до роботи. Він працював дистанційно.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, перші дні симптоми були практично не помітні. Пізніше була слабкість, нежить, підвищена температура та кашель.

"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Тож відсьогодні працюю вже на робочому місці в Одеській обласній державній адміністрації", - заявив він.

Популярні новини

Нагадаємо, вісім днів тому стало відомо, що голова Одеської ОДА заразився коронавірусом.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я готується до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОдесаКоронавірус