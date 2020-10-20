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Голова Одеської ОДА одужав від коронавірусу

Одеса, Вівторок 20 жовтня 2020 14:24
Голова Одеської ОДА одужав від коронавірусу
Фото: Максим Куций (facebook.com\maksymkutsyi)
Автор: Анастасия Рокитна

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций одужав від коронавірусу та повернувся до роботи. Він працював дистанційно.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, перші дні симптоми були практично не помітні. Пізніше була слабкість, нежить, підвищена температура та кашель.

"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Тож відсьогодні працюю вже на робочому місці в Одеській обласній державній адміністрації", - заявив він.

Нагадаємо, вісім днів тому стало відомо, що голова Одеської ОДА заразився коронавірусом.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я готується до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

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