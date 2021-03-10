Глава НБУ заразився коронавірусом

У голови Національного банку Кирило Шевченко підтвердили коронавірус. Зараз він знаходиться на самоізоляції.
"Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв’язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз. Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм. Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя", - написав він.
Нагадаємо, раніше голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Також РБК-Україна писало, що мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірусну хворобу. Тоді він продовжив працювати онлайн.
Крім того, за минулу добу, 21 лютого, в Україні підтвердили 6 377 нових випадків коронавірусу. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли було 3621 випадок. Найбільше заражень виявили в Києві, Одеській та Вінницькій областях.