Глава Нацполіції про теракти в Україні: вибухівка закладається щотижня

В Україні практично щотижня зловмисники закладають вибухівку. При цьому сплеск терактів, який спостерігався в липні, не пов'язаний з спецопераціями Національної поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, ситуації з вибухівкою трапляються не тільки в Києві.

"У нас вибухівка закладається практично щотижня. Дуже часто це роблять люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Наприклад, той же полтавський терорист. Як і луцький терорист. Але в більшості випадків це просто злочинці, які хочуть або когось налякати або якісь свої злочинні наміри реалізувати", - сказав Клименко.

Нагадаємо, наприкінці липня у Луцьку Максим Кривош захопив автобус, взявши в заручники 13 пасажирів. Він був озброєний і погрожував підірвати автобус. Також він здійснив кілька пострілів у бік правоохоронців. Кривоша вдалося затримати після того, як президент Володимир Зеленський виконав вимоги терориста.

Через кілька днів у Полтаві Роман Скрипник захопив у заручники поліцейського. Скрипника тоді намагалися затримати за автокрадіжки. Згодом він відпустив поліцейського, проте зник у лісі. Через тиждень пошуків Скрипника виявили. Він знову взяв у заручники поліцейського, у зв'язку з чим спецслужби ліквідували його.

Вже на початку серпня у Києві відбулося захоплення відділення одного з банків в центрі столиці. Тоді громадянин Узбекистану заявив, що підірве бомбу, яка знаходиться нібито в його портфелі, якщо йому не дадуть висловитися на центральних телеканалах. У підсумку СБУ провела спецоперацію, злочинця затримали. Бомбу на місці не виявили.