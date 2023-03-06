Глава МИД призвал суд Гааги расследовать жестокое убийство украинского военного

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану. Он попросил его расследовать ужасное убийство украинского военного россиянами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Twitter.

"Ужасное видео, где безоружный украинский военнопленный был казнен российскими войсками только за то, что он сказал Слава Украине", - написал Кулеба.

Он заявил, что это российское преступление является доказательством того, что война является геноцидом.

"Очень важно, чтобы Карим Хан немедленно запустил расследование МКС по этому ужасному военному преступлению. Виновные должны предстать перед судом", - заявил он.