Глава МИД Литвы объяснил, зачем Путин наносит кровавые удары по Украине
Российский диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать миру предсказуемость НАТО, безнаказанно совершая военные преступления против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.
По его мнению, Путин "приветствует" участников саммита НАТО, бомбардируя детскую больницу, "как будто нужно разъяснение, почему Украина должна получить всестороннюю поддержку сейчас и реальные гарантии безопасности в будущем".
Глава литовского МИД отметил, что пришло время доказать ошибку диктатора, а также предоставить Украине лучшее оружие и разрешение поражать военные цели на территории РФ настолько глубоко, насколько это необходимо.
"Путину больше не нужно "испытывать нашу реакцию". Он ожидает, что наш ответ будет слабым, и хочет, чтобы мир увидел, насколько мы предсказуемы", - считает Ландсбергис.
Масштабный ракетный обстрел Украины
В понедельник, 8 июля, Россия выпустила 40 ракет различных типов по Киеву и ряду других городов Украины.
Согласно последним данным, в результате атак на Киев, Днепр, Кривой Рог, а также Славянск и Краматорск, погибли 37 человек, ранены 170.
В Киеве одна из ракет Х-101 уничтожила корпус детской больницы "Охматдит". По последним данным, в результате атаки в столице погибли 27 человек, среди них двое детей, пострадали 82.
Более подробно о последствиях обстрела 8 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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