Глава МИД Литвы объяснил, зачем Путин наносит кровавые удары по Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

По его мнению, Путин "приветствует" участников саммита НАТО, бомбардируя детскую больницу, "как будто нужно разъяснение, почему Украина должна получить всестороннюю поддержку сейчас и реальные гарантии безопасности в будущем".

Глава литовского МИД отметил, что пришло время доказать ошибку диктатора, а также предоставить Украине лучшее оружие и разрешение поражать военные цели на территории РФ настолько глубоко, насколько это необходимо.

"Путину больше не нужно "испытывать нашу реакцию". Он ожидает, что наш ответ будет слабым, и хочет, чтобы мир увидел, насколько мы предсказуемы", - считает Ландсбергис.