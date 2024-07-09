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Глава МИД Литвы объяснил, зачем Путин наносит кровавые удары по Украине

Вторник 09 июля 2024 01:50
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Глава МИД Литвы объяснил, зачем Путин наносит кровавые удары по Украине Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать миру предсказуемость НАТО, безнаказанно совершая военные преступления против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

По его мнению, Путин "приветствует" участников саммита НАТО, бомбардируя детскую больницу, "как будто нужно разъяснение, почему Украина должна получить всестороннюю поддержку сейчас и реальные гарантии безопасности в будущем".

Глава литовского МИД отметил, что пришло время доказать ошибку диктатора, а также предоставить Украине лучшее оружие и разрешение поражать военные цели на территории РФ настолько глубоко, насколько это необходимо.

"Путину больше не нужно "испытывать нашу реакцию". Он ожидает, что наш ответ будет слабым, и хочет, чтобы мир увидел, насколько мы предсказуемы", - считает Ландсбергис.

Масштабный ракетный обстрел Украины

В понедельник, 8 июля, Россия выпустила 40 ракет различных типов по Киеву и ряду других городов Украины.

Согласно последним данным, в результате атак на Киев, Днепр, Кривой Рог, а также Славянск и Краматорск, погибли 37 человек, ранены 170.

В Киеве одна из ракет Х-101 уничтожила корпус детской больницы "Охматдит". По последним данным, в результате атаки в столице погибли 27 человек, среди них двое детей, пострадали 82.

Более подробно о последствиях обстрела 8 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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