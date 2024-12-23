Фицо поехал в Москву

Напомним, вчера, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вероятно, словацкий премьер поехал в Россию из-за того, что Украина отказалась продлевать транзит газа в страны Европы. Поставки прекратятся уже 1 января 2025 года.

После встречи Фицо пожаловался, что позиция президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет продлевать транзит российского газа, "наносит ущерб Словакии".

При этом глава украинского государства отметил, что за скидки на газ от России обычно "платят" суверенитетом или теневыми схемами.

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