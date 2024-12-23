Глава МИД Чехии о визите Фицо к Путину: ползает перед массовым убийцей

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за визит в Москву. Такой шаг - ползание перед массовым убийцей.

Он также напомнил, что нынешнее чешское правительство в марте этого года решило отложить межправительственные консультации со Словакией. Такое действие "с каждым шагом словацкого правительства становится все более благоразумным".

" Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей ", - подчеркнул Липавский.

Глава МИД Чехии, комментируя поездку Фицо к Путину, отметил, что ранее Чехия решила отказаться от поставок российского газа.

Фицо поехал в Москву

Напомним, вчера, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вероятно, словацкий премьер поехал в Россию из-за того, что Украина отказалась продлевать транзит газа в страны Европы. Поставки прекратятся уже 1 января 2025 года.

После встречи Фицо пожаловался, что позиция президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет продлевать транзит российского газа, "наносит ущерб Словакии".

При этом глава украинского государства отметил, что за скидки на газ от России обычно "платят" суверенитетом или теневыми схемами.

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