Голова Мюнхенської конференції: ЄС оточено "вогненним кільцем", від Сирії до України

19 лютого в рамках Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) відбудеться "екстрений випуск" форуму у віртуальному форматі за участю президента США Джо Байдена і європейських лідерів, у тому числі канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Вольфганг Ішингер, колишній посол Німеччини в США і Великобританії, головує на Мюнхенській конференції з безпеки з 2008 року. В інтерв'ю він зазначив, що з нетерпінням чекає можливості повернутися до особистих зустрічей.

"Відсутність прямого і особистого, фізичного контакту завдає шкоди дипломатії в довгостроковій перспективі", - вважає він.

Однак у цьому році проведення в повномасштабному форматі конференції з глобальної безпеки, яка з лютого 1963 року щорічно збирає в Мюнхені світових лідерів, відкладено через пандемію. І традицію зустрічей політичної еліти продовжить тільки віртуальний захід.

Джо Байден став главою Білого дому менш як місяць тому. З першого ж дня на новій посаді він приділяв значну увагу відновленню трансатлантичних відносин, які були серйозно підірвані за чотири роки президентства Дональда Трампа. Трамп і його адміністрація неодноразово критикували НАТО, погрожували своїм європейським союзникам санкціями і підвищенням експортних мит, вийшли з низки міжнародних договорів.

"Ми були вражені, дізнавшись, що не існує постійної, довгострокової гарантії того, що США завжди будуть прикривати нас, - каже Ішингер. - Тепер європейцям доведеться знайти відповідь на питання: "що, якщо через чотири роки в США буде обраний президент, який буде стояти на позиціях Трампа?".

Попри "фундаментальні сумніви" Ішингер відчув полегшення, дізнавшись, що ті, кого Байден вибрав для своїх команд із зовнішньої політики і національної безпеки, мають десятиліття досвіду роботи в області трансатлантичних відносин. Продовження терміну дії договору СНО-3 стало ще одним позитивним сигналом.

Вольфганг Ішингер сподівається, що зовнішня політика стане частиною виборчої кампанії в Німеччині перед парламентськими виборами 2021 року, і нагадує: "Чотири роки тому цього не було".

Безпека і зовнішня політика, за його словами, у громадських дискусіях нерідко відходять у ФРН на задній план. Протягом більш ніж 15 років перебування у владі канцлер Ангела Меркель була затятою прихильницею Європейського Союзу, аж до того, що називала інтереси ЄС інтересами Німеччини. Однак конкретних кроків, на думку Ішингера, часто не вистачало.

"Німецьким політикам не слід продовжувати говорити своїм громадянам, що після возз'єднання Німеччини ми живемо в раю і що тепер нас оточують тільки друзі, - зазначає ветеран дипломатичної служби, вважаючи, що це кліше, яке дає німцям лише ілюзію безпеки.

"Ми оточені вогненним кільцем", - стверджує Ішингер, кажучи про нестабільність, яка панує на території від Малі до Лівії, від Сирії до України.

Ішингер також критично ставиться до проекту Nord Stream 2, але виступає проти санкцій США і хоче, щоб будівництво газопроводу було завершено. При цьому голова Мюнхенської конференції з безпеки визнає, що Німеччина залежить від російського газу ще з часів "холодної війни".