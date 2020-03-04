Глава МВФ заявила про серйозну загрозу коронавірусу на зростання світової економіки

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що спалах коронавіруса COVID-19 представляє серйозну загрозу для світової економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Express.

Нагадаємо, раніше МВФ у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі закликав країни-учасниці виступити єдиним фронтом проти небезпечного захворювання. При цьому в МВФ заявили, що у світі вже відчувається негативний економічний і фінансовий вплив коронавіруса.

Додамо, що найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавіруса.