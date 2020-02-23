Глава МВФ заявила про довгострокові наслідки коронавірусу для світової економіки

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва вважає за недоцільне очікувати швидкої ліквідації наслідків нового коронавірусу для світової економіки. Про це повідомляє прес-служба організації.

На зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн "двадцятки" (G20) в Саудівській Аравії Глава МВФ нагадала про те, що фонд в січні прогнозував підвищення темпів зростання світового ВВП з 2,9% в минулому році до 3,3% в нинішньому.

"Прогнозоване економічне відновлення, проте, носить крихкий характер і залежить від нормалізації умов в країнах з розташованими під впливом стресу і неефективними економіками", - продовжила Георгієва.

За її словами, що навіть в разі швидкого купірування вірусу це позначиться на економічному зростанні в світі і Китаї.

Георгієва назвала ключові напрямки консолідації зусиль Групи двадцяти в справі протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, вона запропонувала допомогу МВФ за рахунок коштів, призначених для ліквідації наслідків великих катастроф.

"Загострення торгових відносин зрізало 0,6% світового ВВП. Ключове значення тепер має перехід від торгового перемир'я до торгового світу", - сказала Георгієва.

Також вона наголосила на важливості майданчика G20 для забезпечення стабільності світової економіки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження зростання економіки Китаю на 0,4% до 5,6%, а світовий - на 0,1% через коронавірусу.