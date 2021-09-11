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Глава МОЗ Північної Македонії подав у відставку після пожежі в COVID-лікарні

Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони Здоров'я Північної Македонії Венко Філіпче подав у відставку після вибуху і пожежі в лікарні в Тетово, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Жертвами стали 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що заступник міністра охорони здоров'я Ілір Хасані і два керівники лікарні вже подали у відставку через пожежу.

"Трагедія в Тетово дуже сильно вплинула на мене. Як лікар і міністр я з етичних міркувань подав прохання про відставку прем'єр-міністру Зорану Заєву", - заявив міністр.

Пожежа виникла в результаті вибуху модульного блоку. Його загасили через дві години після вибуху кисневих балонів, які використовуються для лікування пацієнтів з COVID.

Прокуратура розпорядилася провести розтин для впізнання тіл 14 осіб, загиблих в результаті пожежі. Деяким із загиблих буде потрібно аналіз ДНК, щоб визначити їх особистість. За попередньою інформацією, серед загиблих немає медперсоналу.

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Пожежа