ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Глава МОЗ Британії самоізолювався через контакт з хворим COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 19 січня, міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок пішов на самоізоляцію після повідомлення про те, що він контактував із хворим на COVID-19. На карантині він перебуватиме протягом шести днів.

Популярні новини

Про це повідомляє Sky News.

"Вчора ввечері додаток NHS (Національної служби здоров'я, - ред.) щодо коронавірусу надіслав мені сповіщення, тож це означає, що я буду на самоізоляції, не виходячи з дому до неділі", - сказав він.

Метт Хенкок також додав, що усі свої обов'язки він буде продовжувати виконувати з дому.

Нагадаємо, напередодні Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек захворів COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту. Таким чином, він став четвертим міністром уряду Чехії, який захворів коронавірусною хворобою.

Також РБК-Україна писало, що президент Португалії Марсело Ребело де Соуз, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, дав позитивний результат на коронавірус. Хвороба протікає безсимптомно.

Крім того, 5 січня у президента Вірменії Армена Саркісяна виявили коронавірус.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус