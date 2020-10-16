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Очільник Мінрегіону Чернишов захворів коронавірусом

Автор: Игорь Литвиненко

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов захворів коронавірусом. Він пішов на двотижневу самоізоляцію.

Про це Чернишов повідомив у своєму Facebook.

Міністр заявив, що відчуває себе добре і буде продовжувати працювати дистанційно.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. Відчуваю себе добре. Температура нормальна. Все супер", - повідомив Чернишов.

Нагадаємо, в кінці вересня коронавірус підтвердили у заступника міністра культури Ростислава Карандєєва.

Також повідомлялося, що COVID-19 підтвердили у народного депутата Сергія Тищенка.

Як писало РБК-Україна, за добу в країні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 5992 людини. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях та в Києві.

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Крім цього повідомлялося, що в Україні в шести областях лікарняні ліжка для лікування коронавірусу заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні лікарні завантажені на 63,2%.

При цьому вчора в Україні оновили зони карантину. У "червону" зону потрапили 8 обласних центрів.

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