Глава Минобороны Чехии попала в ДТП

Как сообщает издание, ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Праги.

"Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль", - рассказала пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова.

По данным правоохранителей, столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке, в результате чего на около десять минут было заблокировано движение трамваев.

Отмечается, что министр обороны Чехии по должности пользуется военным автомобилем и охраной, которую обеспечивает военная полиция.

"Могу подтвердить, что сегодня во второй половине дня автомобиль госпожи министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал", - уточнил представитель Министерства обороны Чехии Давид Шима.