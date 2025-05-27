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Глава Минобороны Чехии попала в ДТП

Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Автомобиль с министром обороны Чехии Яной Черноховой во вторник, 27 мая, попал в аварию. Глава чешского ведомства не пострадала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Как сообщает издание, ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Праги.

"Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль", - рассказала пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова.

По данным правоохранителей, столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке, в результате чего на около десять минут было заблокировано движение трамваев.

Отмечается, что министр обороны Чехии по должности пользуется военным автомобилем и охраной, которую обеспечивает военная полиция.

"Могу подтвердить, что сегодня во второй половине дня автомобиль госпожи министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал", - уточнил представитель Министерства обороны Чехии Давид Шима.

 

Напомним, в понедельник вечером, 26 мая, в британском городе Ливерпуль автомобиль протаранил толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время парада в честь победы в Премьер-лиге. По последним данным, пострадали почти 50 человек.

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ДТПЧехия