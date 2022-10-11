Глава Минфина США призовет ускорить и увеличить экономическую помощь Украине

Йеллен встретится с коллегами из "Большой семерки" богатых стран в среду и "Большой двадцатки" крупнейших экономик, в которую входит Россия, в четверг во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Она также встретится с министром финансов Украины Сергеем Марченко во вторник и примет участие в министерском круглом столе о поддержке Украины, который будет организован Всемирным банком в среду.

По словам представителя Минфина, Йеллен не планирует уходить, когда российские официальные лица будут выступать на собрании официальных лиц "Большой двадцатки", как она и другие западные официальные лица делали это во время весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Вместо этого они "останутся и будут опровергать все, что говорят русские, как до того, как они скажут, так и после того, как они скажут", - сказал чиновник, раскритиковав "вопиющие методы", используемые Россией в войне.

Йеллен продолжит попытки структурировать потолок цен на российскую нефть, хотя пока неясно, когда именно будет установлен конкретный уровень.

По словам официальных лиц, заместитель министра финансов Уолли Адейемо также созовет встречу с американскими партнерами, чтобы изучить, как западные санкции ухудшили российские военные цепочки поставок, и обсудить дальнейшие шаги.