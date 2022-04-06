Глава Мінфіну США попередила про "величезні" економічні наслідки вторгнення Росії в Україну

"Дії Росії являють собою неприйнятну образу заснованого на правилах світового порядку і матимуть величезні економічні наслідки в Україні і за її межами", - заявила Йеллен у й виступі перед законодавцями.

Війна - і реакція Заходу - вже призвели до різкого зростання цін на продовольство і енергоносії і викликали побоювання з приводу економічного спаду або навіть рецесії.

Виступаючи перед комітетом Палати представників з фінансових послуг, Йеллен назвала російське вторгнення "жорстоким і неспровокованим" і підкреслила, що Міністерство фінансів прагне залучити Росію до "відповідальності за свої дії".

"У глобальному масштабі наслідки кризи посилюють економічну вразливість у багатьох країнах, які вже стикаються з більш високим борговим тягарем і обмеженими можливостями політики в міру відновлення після COVID-19", - сказала Йеллен.

Міністр фінансів зазначив, що на Росію і Україну разом припадає майже третина світового експорту пшениці.

"Російське вторгнення порушило потік продовольства для мільйонів людей у всьому світі і викликало стрибок цін", - сказала Йеллен.

Йеллен сказала, що Міністерство фінансів буде чинити тиск на багатосторонні банки розвитку, щоб прискорити надання продовольчої допомоги" вразливим " країнам.

Ціни на енергоносії зросли через побоювання з приводу поставок з Росії, експортера сирої нафти №1 у світі.

"Ми спостерігаємо вразливість, пов'язану з тим, що ми покладаємося на одне джерело палива або одного торгового партнера", - сказала Йеллен, тому вкрай важливо диверсифікувати джерела енергії та постачальників.