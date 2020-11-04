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Глава МЗС Угорщини заразився коронавірусом

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто здав негативний тест на коронавірус після прибуття до Бангкока (Таїланд). Однак у нього немає ніяких симптомів.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Як повідомляється, перед вильотом з Будапешта в Азію Сіярто здав негативний тест на COVID-19, а після прибуття в Таїланд - позитивний. Він зараз перебуває на самоізоляції.

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рем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заразився коронавірусом.

Крім того, 2 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп захворів коронавірусом.

Пізніше у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Європарламенту Давід Сассолі пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

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