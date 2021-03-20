Голова МЗС Угорщини зробив щеплення російською COVID-вакциною

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу. Щеплення йому зробили російським препаратом "Супутник V".
"Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Супутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні)", - написав Сійярто.
Він зазначив, що протягом наступних двох тижнів в Угорщину надійде 680 тисяч доз російської вакцини.
Нагадаємо, міністр раніше вже хворів COVID-19. Коронавірусну хворобу у нього виявили у листопаді минулого року під час поїздки до Південно-Східної Азії.
Також раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив вакцинувався від коронавірусу китайським препаратом Sinopharm.