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Голова МЗС Угорщини зробив щеплення російською COVID-вакциною

Автор: Андрій Козловський

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу. Щеплення йому зробили російським препаратом "Супутник V".

Про це Петер Сійярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Супутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні)", - написав Сійярто.

Він зазначив, що протягом наступних двох тижнів в Угорщину надійде 680 тисяч доз російської вакцини.

Нагадаємо, міністр раніше вже хворів COVID-19. Коронавірусну хворобу у нього виявили у листопаді минулого року під час поїздки до Південно-Східної Азії.

Також раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив вакцинувався від коронавірусу китайським препаратом Sinopharm.

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