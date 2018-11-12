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Глава МЗС Великої Британії вирушив в Саудівську Аравію говорити про вбитого Хашкаджі

Новини » Політика    12.11.2018 - 15:27
Глава МЗС Великої Британії вирушив в Саудівську Аравію говорити про вбитого Хашкаджі
Фото: Джеремі Хант (Wikipedia)

Також Джеремі Хант та король Салман обговорять ситуацію в Ємені

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант у понеділок, 12 листопада, відправився у Саудівську Аравію, зокрема, щоб закликати місцеву владу співпрацювати у розслідуванні вбивства журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджі в консульстві країни в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"Міністр закордонних справ Великої Британії тиснутиме на лідерів Саудівської Аравії, аби ті доклали більше зусиль для забезпечення справедливості та відповідальності за вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі", - зазначив речник прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей напередодні візиту Ханта.

Зазначимо, що Джеремі Хант - перший британський міністр, який відвідає Саудівську Аравію після вбивства журналіста. У своїй заяві напередодні поїздки він зазначив, що саудівська влада має зробити більше для підзвітності перед родиною Хашкаджі та співпрацювати з турецьким слідством. 

"Міжнародне співтовариство об'єднане у своєму жаху та обуренні після жорстокого вбивства Джамаля Хашкаджі місяць тому. Неприйнятно, що всі обставини його смерті досі лишаються незрозумілими", - сказав він.

Також Хант має зустрітись з королем Саудівської Аравії Салманом для обговорення ситуаціїв Ємені. 

"Вартість війни в Ємені непомірна: мільйони людей виїхали, вирують голод та захворювання, тривають роки кровопролиття. Єдиним виходом зараз є політичне рішення відкласти зброю та запровадити мир", - наголосив Хант у своїй заяві. 

Нагадаємо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашкаджі зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі (Туреччина). Згодом виявилось, що Хашкаджі був убитий в консульстві, а саудівська влада визнала, що вбивство було умисним. 

Як писало РБК-Україна, наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили. 

Стали відомі останні слова вбитого журналіста Хашкаджи Туреччина передала аудіозаписи щодо справи Хашкаджі
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