Глава МЗС Британії заразилася COVID. Вона мала приїхати в Україну

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заразилася COVID. На цей тиждень планувався її приїзд до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Сьогодні ввечері у мене був позитивний результат на COVID. На щастя, у мене було три щеплення, і я буду працювати з дому. Поки йду на самоізоляцію", - зазначила вона.

Зазначимо, сьогодні Трасс анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та зважиться на вторгнення в Україну. Зокрема, такі обмеження торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше вона анонсувала свій візит в Україну цього тижня. Ймовірно, вона мала приїхати у складі британської делегації з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який приїде до Києва завтра, 1 лютого.