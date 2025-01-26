Глава мемориала Холокоста обвинил Маска в оскорблении жертв нацизма

Председатель официального мемориала Холокоста Израиля обвинил Илона Маска в оскорблении жертв нацизма и создании угрозы демократическому будущему Германии. Это случилось после того, как миллиардер выступил на съезде ультраправой партии АдГ, сделав некое заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В частности, в субботу, Маск неожиданно появился по видеосвязи на предвыборном мероприятии ультраправой партии "Альтернатива для Германии, удвоив свою поддержку группы, которая, по его словам, может "спасти Германию" перед внеочередными выборами в феврале.

Явно ссылаясь на нацистскую историю Германии, глава Департамента эффективности государственного управления администрации президента США Дональда Трампа, заявил скандирующей толпе, что "дети не должны быть виновны в грехах своих родителей, не говоря уже о своих прабабушках и прадедушках".

"Слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлые поступки, и нам нужно от него избавиться", - добавил он.

Заявления Маска прозвучали на той же неделе, когда он подвергся критике за жест во время выступления в Вашингтоне, который напоминал нацистское приветствие. Также эти заявления сделаны незадолго до того, как мировые лидеры должны были отметить 80-ю годовщину освобождения Освенцима.

На сказанные Маском слова отреагировал непосредственно Дани Даян, который является председателем израильского мемориала жертвам Холокоста.

"Память и признание темного прошлого страны и ее народа должны быть центральными в формировании немецкого общества. Невыполнение этого требования является оскорблением жертв нацизма и явной угрозой демократическому будущему Германии", - написал он в соцсети Х.