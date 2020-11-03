Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич заразився коронавірусом

Глава комітету Верховної ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич заразився коронавірусів. Нардеп отримав позитивний тест на COVID-19 вчора ввечері.

Про це Завітневич написав у своєму Facebook.

За його словами, це вже був п'ятий тест на коронавірус, який він здавав з початку пандемії.

"Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися. А всім бажаю 36,6. Маска, маска і ще раз маска", - написав нардеп.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці жовтня заразилися коронавірусом два заступники глави Офісу президента. У президента Володимира Зеленського коронавірус не виявили.

Також повідомлялося, що вчора від коронавірусу вилікувався міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. COVID-19 підтвердили у 8899 осіб.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коронавірус поширюється в ураганному режимі.