Глава Херсонської ОДА пообіцяв контролювати хід розслідування убивства в Каховці

Контролювати хід розслідування вбивства 26-річного чоловіка в Каховці, до якого може бути причетна поліція, обіцяє голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. Як передає РБК-Україна, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Убивство спричинило резонанс та викликало протести під обласним відділенням поліції. Демонтранти принесли під будівлю та підпалили шини.

"Хід розслідування контролюватиму особисто. Планую разом з новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітись з родиною загиблого. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання", - заявив Гусєв.

Він додав, що підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд прийняв рішення про його арешт. Щодо іншого учасника подій, діючого поліцейського, відбуваються перевірки з використанням поліграфу.

Нагадаємо, у Каховці почалася масова акція протесту через вбивство 26-річного чоловіка під час стрілянини, до якої може бути причетна місцева поліція. За даними місцевої поліції, вранці 1 січня у Каховці чоловік, який відпочивав у компанії правоохоронця, зробив декілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік через декілька днів помер у лікарні.

Відомо, що загиблим 26-річного місцевим мешканцем Каховки виявився Володимир Чебукін. Підозрюваного правоохоронці затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство.