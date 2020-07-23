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Голова Держтуризму заразилась коронавірусом

Автор: Анастасия Рокитна

Команда агенства переведена на карантинний режим

Голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів отримала позитивні результати тесту на коронавірус. Команда агенства переведена на карантинний режим.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України.

Співробітники та всі, хто був у контакті з нею проходять тестування.

"Пані Олеськів почуває себе добре, передає всім привіт та дуже просить не нехтувати такими простими правилами: носіть маски, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції, якщо відчуваєте ознаки захворювання - залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міський голова Коломиї (Івано-Франківська область) Ігор Слюзар заразився коронавірусом.

Крім того, 12 червня коронавірус підтвердили у дружини президента Олени Зеленської, тоді у неї підтвердили двосторонню пневмонію.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали.

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