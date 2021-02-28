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Глава Євроради відправляється в турне країнами Східного партнерства

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 05:08
Глава Євроради відправляється в турне країнами Східного партнерства Фото: Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Європейської ради Шарль Мішель у неділю, 28 лютого, відправляється в турне. В його рамках він відвідає Україну, Грузію та Молдову.

В рамках візиту в Україну заплановано зустріч з президентом Володимиром Зеленським і поїздка на Донбас, повідомили в Еврораді.

28 лютого Мішель відвідає Кишинів і зустрінеться з президентом Молдови Майєю Санду, на наступний день запланований візит до Тбілісі та переговори з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

В Україні президент Євроради планує провести два дні. У вівторок, 2 березня, Мішель відправиться на Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським, зустрінеться з командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

3 березня Шарль Мішель проведе в Києві, де заплановано зустріч з представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна прес-конференція з Зеленським.

Нагадаємо, у вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В ході зустрічі вони обговорили асоціацію України з Євросоюзом.

Зазначимо, МЗС України привітав ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні заявили, що документ містить важливі сигнали для подальшої співпраці.

У цій доповіді були успіхи України та основні проблеми, які гальмують реформи.

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