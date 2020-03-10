Глава Європарламенту відправився на карантин через коронавірус

Голова Європейського парламенту (ЄП) Давид-Марія Сассолі прийняв рішення про добровільну ізоляцію після недавнього візиту до охопленої коронавірусом Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euobserver.

Обов'язки спікера Європарламенту Сассолі буде виконувати зі свого будинку в Брюсселі.

"У якості запобіжного заходу після того, як я відвідав Італію на минулих вихідних, я вирішив дотримуватися розроблених заходів і виконувати свої функції у якості президента з мого дому в Брюсселі", - заявив глава ЄП.

Він додав, що проведе в ізоляції 14 днів, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше, через загрозу зараження коронавірусом, самоізолювався новий глава апарату Білого дому Марк Мідовз.

Нагадаємо, через небезпеку поширення нового коронавірусу, Європейський парламент скоротив пленарну сесію у Брюсселі цього тижня.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразився один зі співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться у Брюсселі.