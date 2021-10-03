Глава BioNTech вважає, що нова COVID-вакцина може знадобитися в 2022 році

"Цього року ніякої необхідності в нових вакцинах немає. Однак до середини наступного року ситуація може виявитися іншою", - заявив глава BioNTech.

За його словами, циркулюючі зараз у світі штами коронавірусу, включаючи "Дельта", більш заразні, ніж його початковий варіант, але відрізняються від нього не так сильно, щоб це істотно позначалося на ефективності застосовуваних вакцин.

При цьому, за словами Шахіна, висока ймовірність того, що штами, які зможуть "обманювати" імунітет, з'являться в майбутньому, що зажадає розробки нових препаратів.

"Цей вірус з нами надовго, і він продовжить адаптуватися до існуючих умов. У нас немає причин вважати, що імунній системі буде легше впоратися з коронавірусом наступного покоління, ніж з нинішнім. Еволюція вірусу йде, і цей процес тільки почався", - підкреслив глава BioNTech.