Ягланд вважає, що за теракт в Керчі повинна нести відповідальність Росія

Фото: Людмила Денісова і Турбйорн Ягланд (facebook.com/denisovaombudsman)

За його словами, Росія відповідає за всі порушення прав людини на окупованих територіях

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія несе відповідальність за всі порушення прав людини на окупованих територіях України, в тому числі, і за масову загибель людей в політехнічному коледжі Керчі. Про це написала на своїй сторінці в Facebook Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з Турбйорном Ягландом, передає РБК-Україна.

Генсек Ради Європи відзначив, що саме Росія несе відповідальність за всі порушення прав людини на територіях, які вона окупувала.

"А Рада Європи визнає, що ситуація в анексована Криму повністю контролюється Росією", - написала вона.

Раніше РБК-Україна анонсувало зустріч Денісової з Ягландом.

Зокрема, Денисова повідомила, що до кінця тижня буде перебувати з робочим візитом у французькому Страсбурзі, де буде обговорюватися подальший розвиток національного превентивного механізму протидії тортурам, расизму та нетерпимості, а також захист персональних даних.

Зазначимо, 17 жовтня в їдальні політехнічного коледжу у Керчі стався вибух. В результаті вибуху загинула 21 людина.

Слідчий комітет РФ розслідує справу за статтею про масове вбивство, в свою чергу, українська прокуратура відкрила справу за статтею про теракт.