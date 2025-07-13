"Горькие новости": УЗ сообщила о гибели двух железнодорожников после ночной атаки РФ

Удары России 13 июля

Российские военные сегодня, 13 июля, снова наносят удары по Сумах. В результате сегодняшних вражеских атак часть города осталась без света. Среди критически важных объектов - три больницы, которые также остались без электроснабжения.

В то же время враг дроном в Сумской области вражеский атаковал гражданских, которые передвигались мотоблоком по дороге между общинами.

В результате удара погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.

Ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница. Ранен 13-летний мальчик.

Враг сегодня также ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

Кроме этого, россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.

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