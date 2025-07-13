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"Горькие новости": УЗ сообщила о гибели двух железнодорожников после ночной атаки РФ

Украина, Воскресенье 13 июля 2025 18:29
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"Горькие новости": УЗ сообщила о гибели двух железнодорожников после ночной атаки РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" потеряла двух работников в результате ночной атаки россиян в Донецкой области. Погибли машинист и его помощник, которые выполняли свою работу во время обстрела.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы филиала "Укрзализныци" Александра Перцовского.

"Горькие новости в железнодорожной семье. Атаки этой ночью в Донецкой области принесли потери: выполняя работу, погибли машинист и помощник машиниста тепловоза", - сообщил Перцовский.

По его словам, этой ночью, на другом участке Донецкой области травмирован составитель поездов. Мужчина получил осколочное ранение головы.

Его транспортировали в больницу Мечникова в Днепре к профильным специалистам, чтобы оказать максимальную помощь.

"Операция у нашего коллеги прошла успешно, состояние остается критическим, но стабильным. Следующие дни будут решающими относительно возможностей восстановления. Железнодорожная команда рядом. Держим кулаки!", - добавил глава филиала "Укрзализныци".

Удары России 13 июля

Российские военные сегодня, 13 июля, снова наносят удары по Сумах. В результате сегодняшних вражеских атак часть города осталась без света. Среди критически важных объектов - три больницы, которые также остались без электроснабжения.

В то же время враг дроном в Сумской области вражеский атаковал гражданских, которые передвигались мотоблоком по дороге между общинами.

В результате удара погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.

Ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница. Ранен 13-летний мальчик.

Враг сегодня также ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

Кроме этого, россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.

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