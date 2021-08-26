Всі гіпотези про походження коронавірусу залишаються в силі, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що всі гіпотези про походження спалаху COVID-19, включаючи можливість лабораторного витоку, залишаються в силі. Відповідну заяву зробив Майкл Райан, голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

Райан зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекають новин від китайських колег про хід цих досліджень".

"Поточна ситуація така, що всі гіпотези про походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш вірогідні, ніж інші, з огляду на поточний аналіз, але всі ці гіпотези вимагають подальшого з'ясування і подальшого дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ", - заявив він.