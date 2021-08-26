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Всі гіпотези про походження коронавірусу залишаються в силі, - ВООЗ

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Четвер 26 серпня 2021 02:58
Всі гіпотези про походження коронавірусу залишаються в силі, - ВООЗ Фото: ВООЗ допускає лабораторне Походження COVID-19 (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що всі гіпотези про походження спалаху COVID-19, включаючи можливість лабораторного витоку, залишаються в силі. Відповідну заяву зробив Майкл Райан, голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Райан зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекають новин від китайських колег про хід цих досліджень".

"Поточна ситуація така, що всі гіпотези про походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш вірогідні, ніж інші, з огляду на поточний аналіз, але всі ці гіпотези вимагають подальшого з'ясування і подальшого дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ", - заявив він.

Нагадаємо, Білий дім поки не коментуватиме зміст представленої президенту США Джо Байдену доповіді американської розвідки про походження коронавірусу. На цей час його розсекречена версія ще знаходиться на стадії підготовки.

В серпні Китай відмовився від призову ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19.

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