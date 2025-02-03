Партизаны выяснили, что некоторые из россиян погибают во время пьяных драк за женщин. Однако среди военных ходят слухи, что одного из солдат убил местный житель, который ненавидит российские войска.

Также фиксируются случаи исчезновения военнослужащих, вероятно, это связано с дезертирством.

Из-за этого командование полка усилило контроль за передвижением личного состава. Теперь военные не могут свободно покидать место дислокации, а это в свою очередь снижает их возможность самостоятельно решать свои боевые потребности.

"Мы призываем российских военных не ждать своей очереди стать жертвой преступного командования. Обращайтесь к нам - мы поможем сохранить вашу жизнь", - пишут в "АТЕШ".

Напомним, по данным Генштаба, на фронте с начала суток произошло 53 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.