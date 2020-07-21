Гігантська механічна рука: Тіна Кароль здивувала деталями нового концертного шоу (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль виступила з новим концертним шоу у Вітебську

Тіна Кароль – найбільш ніжна й тендітна квіточка української естради. Вона підкорила своїх шанувальників не величезними декольте і позбавленими сенсу піснями, а теплом, добротою, легкістю, талантом і витонченістю. Всі її концертні шоу – концентрація грації та величезного таланту. Цього разу команда артистки, здається, трохи перестаралася, і включила в концертне шоу гігантську механічну руку. Шанувальники сподіваються, що такий елемент шоу і залишиться у Вітебську, де проходив останній концерт артистки.

Українська артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відеозапис з крайнього концерту у Вітебську. Одним з елементів шоу стала гігантська механічна рука, з якою співачка взаємодіяла протягом шоу.

Попри те, що одне з рідкісних шоу артистки приходило у Вітебську (Білорусь), артистка зізналася, що співала "з Україною в серці".

Що стосується нового елемента шоу української співачки, шанувальники стали жартувати. Деяких механічна рука налякала, однак практично всі висловили думку, що Тіна Кароль – гордість не лише на сучасній українській сцені, але й на світовій естраді.

Окей, Гугл, де можна купити руку, на якій лежала Тіна Кароль?

Це було класно. Привіт з Білорусі.

Нереальний виступ. Гордість України.

Ну, зрозуміло, чого ти горлопаниш, рука-то – жах.

Гордість нашої неньки України. Дякую, Тіно.

Моя дівчинка. В саме серце.

Краща.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізналася, де планує купити будинок - співачці дуже сподобався куточок в українських горах.