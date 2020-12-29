Гібридна зброя проти України: Кулеба про російську COVID-вакцину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що питання вакцини від коронавірусу є класичним прикладом гібридних можливостей дипломатії. В даному контексті ситуація з російською вакциною є гібридною зброєю Росії проти України.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю газеті “День”.

"Існує кілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX. Зокрема існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками, а також є гібридна можливість звернутись до країн, які вже зарезервували для себе з великим запасом вакцини", - сказав міністр.

За словами Кулеби, у питанні COVID-вакцини існує також ще один вимір.

"Це ситуація з російською вакциною. Ми ж розуміємо, що коли йдеться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України", - додав він.

Нагадаємо, голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що наразі не йдеться про виробництво в Україні російської вакцини від коронавірусу.

Також раніше повідомлялося, що Російська Федерація хоче виробляти вакцину від коронавірусу "Супутник V" на території України. Українська сторона, у свою чергу, відзначає, що українців не будуть вакцинувати некваліфікованої вакциною.