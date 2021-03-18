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Гібралтар першим у світі завершив COVID-вакцинацію

Новость на русском → Гібралтар, Четвер 18 березня 2021 15:13
Гібралтар першим у світі завершив COVID-вакцинацію Фото: вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Британська заморська територія Гібралтар завершила вакцинацію від коронавіруса першої у світі. Там прищепили все доросле населення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок, повідомляє The Telegraph.

Близько 26 тисяч жителів території у віці від 18 років отримали обидві дози вакцини, яку доставляли з Великобританії. Загальне населення Гібралтару - 35 тисяч чоловік.

Поруч факторів, які сприяли найшвидшої у світі вакцинації, стали малу кількість жителів, невелика територія і безперервна поставка вакцини з Британії.

Нагадаємо, що серед лідерів вакцинації Ізраїль. В країні 5,1 мільйона чоловік отримали першу дозу, а 4,4 мільйони - другу.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 10 тисяч чоловік. Загальна кількість щеплених - 81754 людини.

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