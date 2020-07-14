Загибель військового медика на Донбасі та посилення пандемії: новини за 13 липня

На Донбасі під час евакуації тіла загинув військовий медик, в Луганській області ліквідували лісову пожежу, ВООЗ предупреліла про посилення пандемії. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 13 липня, - в матеріалі РБК-Україна

На Донбасі під час обстрілу загинув військовий медик, ще двоє отримали поранення

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик. Він намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками, отримавши підтвердження режиму "тиші", не встигла дійти до тіла полеглого кілька метрів. В цей час окупанти відкрили вогонь на поразку зі стрілецької зброї. Внаслідок військовий медик загинув, один військовослужбовець був поранений, а ще один - отримав бойове травмування.

На Закарпатті майже повністю заповнені лікарні другої та третьої черги

Закарпатські лікарні другої та третьої черги на 90% завантажені хворими коронавірусом. Медики фіксують збільшення захворюваності COVID-19 в області протягом останніх трьох тижнів.

Про це повідомили в Закарпатській облдержадміністрації.

В ОДА зазначили, що зараз обласні лікарні другої та третьої черги найбільше потребують кисневих концентратори.

ВООЗ про пандемію: світ не повернеться до нормального життя у найближчому майбутньому

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що ситуація з коронавірусом у світі погіршується. За минулу добу заразилося понад 230 тисяч осіб.

Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, 80% цих випадків було зареєстровано в 10 країнах. Причому, половина з усіх виявлених випадків відбулися у двох країнах - США і Бразилії.

У Луганській області ліквідували лісову пожежу

У Луганській області рятувальники повністю ліквідували лісову пожежу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, пожежа в Новоайдарському районі повністю погашено у 17:20 у понеділок, 13 липня.

Нагадаємо, лісова пожежа в Луганській області талася 6 липня і охопила площу близько 5 тисяч гектарів. В результаті події загинули п'ять осіб.

Вбивство Шеремета: Дугарь дозволили зняти електронний браслет

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Яні Дугарь дозволили зняти електронний браслет. Про це повідомив у Facebook один з її поручителів Руслан Горовий.

Так, свої рішенням суд зняв з Дугарь територіальні обмеження. За словами її адвокатів, рішення вступило в законну силу з моменту проголошення.

Дуда виграв вибори у Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, даними 99,97% голосування, виграв другий тур президентських виборів. Він залишиться на посаді на другий термін. Про це повідомляє "Польське радіо".

Як повідомляється, за даними 99,69% протоколів, Дуду підтримав 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, а кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав підтримку 48,79% виборців. Явка на виборах у неділі склала 68,12%. Це є рекордом для Польщі.