Загибель трьох дітей у пожежі під Черніговом кваліфікували як умисне вбивство

Поліція з'ясовує обставини загибелі жінки і її малолітніх дітей під час пожежі у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

За фактом загибелі чотирьох осіб слідчі розпочали кримінальне провадження за правової кваліфікації частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Вранці 5 березня в Головне управління Національної поліції у Чернівецькій області надійшло повідомлення від мешканки села Ленківці Кельменецького району про пожежу в будинку сусідів. На місці події правоохоронці встановили, що під час пожежі у будинку загинула 27-річна жінка і троє її малолітніх дітей у віці 3, 6 і 7 років", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці лютого сталася пожежа в приватному будинку у Волинській області. Тоді загинули двоє дітей 2014 і 2017 року народження.

Також РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Набережно-Корчуватській у результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Причиною пожежі стало займання сміття.

Крім цього повідомлялося, що днями в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.