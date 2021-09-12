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Загибель судді Печерського суду кваліфікували як умисне вбивство

Автор: Олександр Білоус

За фактом смерті судді Печерського районного суду м. Києва відрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України - "умисне вбивство". Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається в повідомленні, за попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві.

"Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у с. Погреби (Броварський район) знайдений мертвим суддя Віталій Писанець. Справу веде Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, саме суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець продовжував арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

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Печерский райсуд