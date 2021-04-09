Загибель дитини на Донбасі: ОБСЄ побувала на місці події

В ОБСЄ розповіли, що їм вдалося поспілкуватися з рідними дитини. Також спостерігачі побували на місці події.

В Єнакієвому батьки дитини надали спостерігачам медичне свідоцтво, в якому зазначено, що хлопчик помер 2 квітня від вибухової травми та багатьох осколкових поранень.

В цей же день представники місії побували в будинку на північній околиці Олександрівського, в якому хлопчик був в гостях на момент своєї загибелі.

В ОБСЄ відзначають, що зафіксували численні отвори шириною від 2 мм до 7 см на головних воротах, в дерев'яному сараї, 2 металевих баках для води, в дерев'яному паркані навколо саду.

Отвори виявили у двох південно-західних стінах будинку, у південній стіні та вхідних металевих дверей.

Спостерігачі також побачили, що 3 скла вікна в південно-західній стіні будинку були

розбиті. Всередині будинку вони бачили отвір у стелі кухні та ще

2 отвори у вітальні, в південно-західній частині будинку.

"Встановити боєприпас з якого озброєння став причиною появи воронки, не представлялося можливим. За оцінкою, всі зазначені вище ушкодження виникли недавно імовірно в результаті розльоту осколків", - йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі ОБСЄ поспілкувалися з бабусею хлопчика, яка також отримала поранення.

"Спостерігачі бачили поріз і синяк за її вухом, за отриманою інформацією, від попадання скла з розбитого вікна", - йдеться у звіті ОБСЄ.