RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею недбале ставлення до військової служби

Автор: РБК-Україна

Загибель прикордонника в Одеській області, тіло якого було знайдено 6 травня, розслідується за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Слідством призначені експертизи та встановлюються особи, відповідальні за технічний стан човна.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР відмітили, що досудове розслідування проводять співробітники територіального управління в Миколаєві. Кримінальну справу порушено за ч.3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Проводяться слідчі дії, в ході яких встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна та її технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів. Призначено низку експертиз.

Фото: розслідування загибелі прикордонника в Одеській області (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, ввечері 5 травня стало відомо, що при патрулюванні кордону на озері Тудорів в Одеській області перекинувся моторний човен з чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі отримали переохолодження. У одного з військовослужбовців - травма ніг.

Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук в районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОдесапограничникиДБР