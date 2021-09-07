RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Загибель Павлова: поліція сьогодні провела в Кривому Розі 16 обшуків

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці провели сьогодні 16 обшуків на території Кривого Рогу. Слідчі дії проходили в рамках розслідування загибелі Костянтина Павлова, криворізького мера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників Нацполіції.

За словами заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Миколи Батюка, обшуки відбувалися в осіб, які можуть володіти інформацією про загибель Павлова.

"Сьогодні ми провели обшуки в осіб, які можуть знати та володіти інформацією про мотиви вчинення цього самогубства чи доведення до самогубства. Були проведені обшуки, в ході яких вилучили телефони, флешки, тобто носії, на яких могла б бути інформація... Сьогодні було проведено 16 обшуків", - сказав він.

Водночас місцеве видання "Перший міський" повідомляло, що поліція сьогодні приходила з обшуками до Юрія Вілкула, якого після загибелі Павлова призначили виконувачем обов'язки очільника міста.

Також, за даними місцевого ЗМІ, обшуки відбулися в заступників мера Олександра Катриченка та Євгенія Удода та депутата міськради Вікторії Третьяк.

Нагадаємо,15 серпня Павлова знайшли мертвим у власному будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігЮрий Вилкул