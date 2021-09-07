Загибель Павлова: поліція сьогодні провела в Кривому Розі 16 обшуків

За словами заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Миколи Батюка, обшуки відбувалися в осіб, які можуть володіти інформацією про загибель Павлова.

"Сьогодні ми провели обшуки в осіб, які можуть знати та володіти інформацією про мотиви вчинення цього самогубства чи доведення до самогубства. Були проведені обшуки, в ході яких вилучили телефони, флешки, тобто носії, на яких могла б бути інформація... Сьогодні було проведено 16 обшуків", - сказав він.

Водночас місцеве видання "Перший міський" повідомляло, що поліція сьогодні приходила з обшуками до Юрія Вілкула, якого після загибелі Павлова призначили виконувачем обов'язки очільника міста.

Також, за даними місцевого ЗМІ, обшуки відбулися в заступників мера Олександра Катриченка та Євгенія Удода та депутата міськради Вікторії Третьяк.