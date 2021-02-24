Загибель мирного жителя на Донбасі кваліфіковано як військовий злочин

Загибель мирного жителя в результаті підриву на міні в Луганській області кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни. Прокуратура зафіксувала використання протипіхотних мін з боку бойовиків.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, бойовики замінували Хутір Вільний протипіхотними осколковими мінами натяжної дії. В результаті 23 лютого 2021 місцевий житель зачепився за один з датчиків міни і підірвався на території власного будинку.
Чоловіку надали першу медичну допомогу українські військові медики, після чого він був доставлений до лікарні. Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер від важких поранень через кілька годин.
Зазначимо, використання таких мін заборонено міжнародними договорами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів має намір відновити контроль над кордоном з Російською Федерацією в окремих районах Донецької та Луганської областей до 2025 року.
Також повідомлялося, що в Луганській області поблизу Щастя у результаті вибуху загинув український військовий. При цьому не вказується, коли саме він загинув. Його виявили в лісосмузі.