Загибель мирного жителя на Донбасі кваліфіковано як військовий злочин

Загибель мирного жителя в результаті підриву на міні в Луганській області кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни. Прокуратура зафіксувала використання протипіхотних мін з боку бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора .

За даними слідства, бойовики замінували Хутір Вільний протипіхотними осколковими мінами натяжної дії. В результаті 23 лютого 2021 місцевий житель зачепився за один з датчиків міни і підірвався на території власного будинку.

Чоловіку надали першу медичну допомогу українські військові медики, після чого він був доставлений до лікарні. Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер від важких поранень через кілька годин.

Зазначимо, використання таких мін заборонено міжнародними договорами.