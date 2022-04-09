Загибель литовського режисера в Маріуполі. Денісова розповіла подробиці трагедії

За її словами, чоловік потрапив у полон до російських військових. Його згодом розстріляли, а тіло викинули просто на вулицю. Вбитого режисера забрала його дружина та вивезла до Литви.

"Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалась заради її безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у Маріуполі загинув журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль. Чоловіку було 78 років. Окупанти захопили його 18 березня у власному будинку в Мелекіному під Маріуполем.

Причиною арешту були "компроментуючі" фото з українськими військовими. Журналіста три дні тримали у полоні, били, а потім відпустили. Чоловік помер 2 квітня через жорсткі побої.

"Вбивства та тортури журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів", - йдеться у повідомленні.