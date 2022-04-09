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Загибель литовського режисера в Маріуполі. Денісова розповіла подробиці трагедії

Фото: литовський режисер Мантас Кведаравичюс (Arno Strumilos / 15min nuotr)
Автор: Наталія Юрченко

Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова розповіла подробиці загибелі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі. Вона стверджує, що чоловіка вбили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Денісової.

За її словами, чоловік потрапив у полон до російських військових. Його згодом розстріляли, а тіло викинули просто на вулицю. Вбитого режисера забрала його дружина та вивезла до Литви.

"Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалась заради її безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у Маріуполі загинув журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль. Чоловіку було 78 років. Окупанти захопили його 18 березня у власному будинку в Мелекіному під Маріуполем.

Причиною арешту були "компроментуючі" фото з українськими військовими. Журналіста три дні тримали у полоні, били, а потім відпустили. Чоловік помер 2 квітня через жорсткі побої.

"Вбивства та тортури журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про загибель режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса стало відомо на початку квітня. За попередньою інформацією, він загинув від ракетного обстрілу.

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