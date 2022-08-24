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Загибель гауляйтера у Запорізькій області: з'явилися відео та подробиці

Фото: з'явилося відео підриву авто гауляйтера Івана Сушка (ілюстрація/pixabay com)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 24 серпня, у Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівка Івана Сушка, який загинув. З'явилося відео із місця підриву авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Известия.

Журналісти показали відео з камери спостереження, куди влучив момент підриву автомобіля Сушка.

При цьому, як пише RT, загиблий гауляйтер під час підриву автомобіля, у момент вибуху був разом із прийомною дочкою. Дитина вижила.

Як повідомлялося, у середу, 24 серпня, у Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівки Івана Сушка. В результаті він загинув.

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Запорожская область