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Загибель чотирьох осіб під Одесою кваліфікували як нещасний випадок

Автор: РБК-Україна

Поліція кваліфікувала загибель чотирьох людей у колодязі під Одесою як нещасний випадок. Слідчі дії тривають.

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що тіла трьох чоловіків і жінки виявили вчора в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Особи загиблих встановлено - це місцеві жителі віком від 23 до 35 років.

"Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілах загиблих немає. Передбачається, що вони могли впасти в колодязь і загинути.

До цього повідомлялося, що в ніч на 25 квітня в Немирівському районі Вінницької області лоб в лоб зіткнулися два вантажні автомобілі. Водії загинули на місці події, ще одного постраждалого госпіталізовано з травмами. За попередніми даними, причиною аварії стало те, що одна з вантажівок виїхала на зустрічну смугу.

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