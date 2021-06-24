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У ДФС розповіли, продукція якої компаній домінує на "чорному" ринку тютюнових виробів

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Київ, Четвер 24 червня 2021 13:21
У ДФС розповіли, продукція якої компаній домінує на "чорному" ринку тютюнових виробів Фото: у ДФС розповіли, продукція якої компаній домінує на "чорному" ринку тютюнових виробів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Приблизно 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - ТМ Compliment. Це продукція Львівської тютюнової фабрики.

Про це розповіли у Державній фіскальній службі України, передає "Обозреватель".

Повідомляється, що купити їх сигарети за ціною майже у два рази нижче, ніж в магазинах, можна в Інтернеті.

Водночас сам власник фабрики Григорій Козловський, попри вже не перше звинувачення в контрафакті, стверджує, що працює за правилами і платить всі податки. Він є депутатом Львівської мерії.

Як відомо, виробництво компанії містить безпосередньо ЛТФ, а також Винниківську тютюнову фабрику і ТОВ "Марвелл Інтернешнл Табакко груп".

За даними "Обозревателя", компанія нібито часто не купує акцизні марки, видаючи сигарети за сигарили, економлячи на акцизі, а також маркуючи сигарети під" дьюті-фрі", хоча продукція, в основному, продається на вулиці і в Інтернеті.

Нагадаємо, з початку року Державна фіскальна служба конфіскувала контрафактних сигарет на 434 млн гривень і закрила 10 нелегальних виробництв тютюнових виробів.

Загальні втрати України від контрафактних сигарет становлять близько 12 млрд гривень щорічно. За даними Kantar, такого показника в історії України ще не було. Навіть у період президентства Віктора Януковича "тінь" становила всього 9,2%.

В середньому без сплати акцизів в країні продають 6,5 млрд сигарет (це 325 млн пачок). Навіть за найскромнішими підрахунками, державна скарбниця втрачає 12 млрд грн щорічно. І з ростом акцизів ця цифра збільшується.

За даними "Філіп Морріс Україна", зростання контрафакту пов'язано з тим, що акцизи на тютюнові вироби ростуть швидше, ніж доходи населення.

Транснаціональні виробники стурбовані тим, що частка нелегального продажу тютюнових виробів в Україні зростає, що знижує частку легальної тютюнової продукції, а також відрахування до держбюджету країни.

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