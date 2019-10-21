У ГФС планують скоротити кількість перевірок бізнесу і судових позовів

Голова Державної фіскальної служби Сергій Верланов, заявив, що підконтрольне йому відомство планує зменшити кількість перевірок бізнесу і судових позовів. Про це він повідомив під час заходу, організованого Європейською бізнес-асоціацією".

Він заявив, що податкова планує збільшити кількість виграних справ в судах.

"Це означає також зменшення кількості позовів. Тому що в суд будемо йти тільки, коли будемо мати сильну позицію", - сказав Верланов.

За його словами, відомство також планує скоротити кількість перевірок бізнесу.

"Ми повинні надавати якісний сервіс платникам податків, скоротити кількість перевірок завдяки підвищенню аналітичної роботи... Адже якщо бізнесу не буде добре, то він не заробить грошей, а якщо він не заробить грошей, то не буде з чого збирати податки", - підкреслив Верланов.

Нагадаємо, раніше Верланов заявив, що електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, тому українським підприємцям не доведеться витрачати додаткові кошти на касові апарати і це зробить їх багатшими.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 жовтня 2020 року вводиться обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для окремих фізичних осіб - підприємців (ФОП) на другій і четвертій групі.