ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ГФС планують скоротити кількість перевірок бізнесу і судових позовів

Новини » Економіка    21.10.2019 - 17:03
У ГФС планують скоротити кількість перевірок бізнесу і судових позовів
Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

У податковій заявляють, що хочуть створити сприятливі умови для роботи бізнесу

Голова Державної фіскальної служби Сергій Верланов, заявив, що підконтрольне йому відомство планує зменшити кількість перевірок бізнесу і судових позовів. Про це він повідомив під час заходу, організованого Європейською бізнес-асоціацією".

Він заявив, що податкова планує збільшити кількість виграних справ в судах.

"Це означає також зменшення кількості позовів. Тому що в суд будемо йти тільки, коли будемо мати сильну позицію", - сказав Верланов.

За його словами, відомство також планує скоротити кількість перевірок бізнесу.

"Ми повинні надавати якісний сервіс платникам податків, скоротити кількість перевірок завдяки підвищенню аналітичної роботи... Адже якщо бізнесу не буде добре, то він не заробить грошей, а якщо він не заробить грошей, то не буде з чого збирати податки", - підкреслив Верланов.

Нагадаємо, раніше Верланов заявив, що електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, тому українським підприємцям не доведеться витрачати додаткові кошти на касові апарати і це зробить їх багатшими.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 жовтня 2020 року вводиться обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для окремих фізичних осіб - підприємців (ФОП) на другій і четвертій групі.

Розкрито корупційні "схеми" начальника ДФС Київської області Кавиліна У Кропивницькому на мітингу вимагали звільнення податківця Афоніна
Новини України ДФС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся